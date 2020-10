Incidente mortale davanti al Red Baron: deceduta una ragazza di 22 anni

Una ragazza triestina di 22 anni è morta questa sera poco prima delle 22 in seguito ad un incidente avvenuto nei pressi dell'incrocio tra via della Pace e via Costalunga in cui è rimasta coinvolta anche un'autovettura. Sul posto, oltre alla Polizia Locale intervenuta per i rilievi, anche i sanitari del 118 che hanno tentato, inutilmente, di rianimare la giovane. Notizia in aggiornamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.