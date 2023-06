Incidente mortale in moto: perde la vita un 17enne

MONRUPINO/REPEN - Un tragico incidente nella notte è costato la vita a un ragazzo di 17 anni, Federico Ian Huisman, a seguito di una caduta in moto. È successo nella notte tra il 26 e il 27 giugno a Monrupino/Repen, in prossimità del campo da calcio. All'una di notte circa il ragazzo, residente in zona, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato sull'asfalto. Sul posto i sanitari del 118. Purtroppo il giovane è deceduto all'ospedale di Cattinara, dove era stato portato in codice rosso. Sul posto i carabinieri di Aurisina. Notizia in aggiornamento.