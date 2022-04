Schianto fatale sulla A23: morto un 21enne di Ronchi

Un incidente mortale è avvenuto oggi, mercoledì 7 aprile, nel tratto di autostrada tra Udine Nord e Gemona, all'altezza di Buja, intorno alle 8.20 del mattino. Secondo le prime informazioni la vittima è Alessandro Paolini, nato nel 2000 e residente a Ronchi dei Legionari, dipendente di una ditta di impianti telefonici di Monfalcone. Il ragazzo era il passeggero di un furgone che ha tamponato un autotreno sulla A23, in direzione Tarvisio, poco prima del casello.

Il conducente del mezzo, un 23enne di Catania, invece, sembra non essere in condizioni gravi ed è stato trasportato all'ospedale di Udine per accertamenti. Illeso l'autista del mezzo pesante. A intervenire sul posto i Vigili del fuoco di Udine insieme ai sanitari del 118 e alla Polstrada. Si ipotizza che le cause del sinistro siano da imputarsi ad una distrazione alla guida da parte del conducente del furgone ma la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.