Evita un animale e si schianta in moto: grave un triestino

Cade in moto per evitare un animale selvatico e si ferisce gravemente: questo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe accaduto al triestino M.K., di 45 anni. Come riporta Il Piccolo, è successo ieri sera, venerdì 30 luglio, alle 20.30 nel comune di Resia. Dopo la caduta i passanti sono intervenuti per dare l'allarme e prestare i primi soccorsi, assistiti dagli operatori del Sores al telefono.

Allertati dalla centrale operativa sono arrivati sul posto i soccorsi medici a bordo di un'ambulanza, che ha trasportato il 45enne all'ospedale di Tolmezzo in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero infatti molto gravi. Intervenuti anche Carabinieri di Moggio Udinese per i rilievi, i Vigili del fuoco di Gemona e il sindaco di Resia, Anna Micelli.