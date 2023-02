Schianto tra auto e moto nel Goriziano: un centauro all'ospedale

Uno schianto tra un'auto e una moto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 28 febbraio, a Lucinico di Gorizia lungo via Brigata Re, indicativamente all'altezza del civico 13. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gorizia, la moto e l'auto si sono scontrate e il centauro ha impattato con violenza sull'asfalto. A dare l'allarme, chiamando il Nue112, è stato un carabiniere libero dal servizio. Sul posto un'ambulanza del 118 da Gorizia, inviata dagli infermieri della Sores, che hanno anche attivato l'elisoccorso. Il velivolo è poi rientrato. Il motociclista è stato portato in codice giallo all'ospedale di Gorizia per traumi agli arti, ed è sempre rimasto cosciente. A bordo dell'auto due persone, una delle quali minore, che sono state assistite dall'equipaggio di un'ambulanza base della Croce Verde di Gorizia per lo shock derivante dall'impatto. Sono state trasportate in codice verde all'ospedale di Gorizia, in via precauzionale.