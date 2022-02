Si schianta in moto contro un'auto: in due all'ospedale

È successo intorno alle 18:15 di oggi 23 febbraio lungo la SS 14 poco prima dell'incrocio con Villaggio del pescatore nel comune di Duino-Aurisina. Per cause in corso di accertamento da parte della radiomobile dei Carabinieri di Aurisina un 25enne triestino alla guida della sua moto si è scontrato con una Renault Clio condotta da una donna. Entrambe le persone sono state portate in ospedale per accertamenti.