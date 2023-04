Schianto tra auto e moto in via Valmaura: centauro all'ospedale

TRIESTE - Uno schianto tra un'auto e una moto si è verificato stamattina in via Valmaura, in prossimità del civico 19. Ad avere la peggio è stato il centauro che, in seguito all'impatto, è caduto a terra ma fortunatamente procedeva a bassa velocità e le sue condizioni di salute non sono gravi. Intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza Als (Advanced Life Support ovvero mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo), allertati dalla centrale operativa Sores dopo la chiamata dei presenti al 112. Il conducente della moto è stato trasportato all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche le autorità, che stanno vagliando le possibili cause dell'incidente, e i vigili del fuoco.