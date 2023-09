Schianto tra moto e bici a Ronchi: 61enne a Cattinara

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - Uno scontro tra una moto e una bici si è verificato oggi, giovedì 22 settembre, a Ronchi dei Legionari. È successo intorno alle 7 del mattino in via Giovanni Battista. Ad avere la peggio un uomo di circa 61 anni che pedalava in sella alla bici e che è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118. L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo, con un trauma cranico e contusioni al braccio. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone e l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine.