Incidente a Opicina: scooterista a Cattinara

OPICINA - Un incidente si è verificato intorno alle 18:15 nel centro dell'abitato di Opicina. Nello scontro sono stati coinvolti un'Audi e uno scooter. Ad avere la peggio il 50enne triestino a bordo delle due ruote sbalzato sull'asfalto. L'uomo, dopo essere stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 inviati sul posto dalla Sores, è stato trasportato per accertamenti al Cattinara. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto la pattuglia dei Carabinieri di Villa Opicina per i rilievi dell'incidente e per la viabilità.