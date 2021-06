Incidente a tre a Opicina, una persona a Cattinara

Il sinistro è avvenuto in strada per Vienna verso le 10 di oggi 9 giugno. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi

Una persona è stata trasportata all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasta vittima di un incidente che ha coinvolto tre veicoli. E' successo in strada per Vienna (località Opicina) verso le 10 di oggi 9 giugno. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere la rimozione dei veicoli e i conseguenti rilievi da parte della Polizia Locale.