Scontro tra auto e scooter in via Giulia: traffico in tilt

TRIESTE - Un incidente tra uno scooter e un'auto ha avuto luogo stamattina in via Giulia, davanti della sede della Guardia di finanza. L'autovettura, una Panda, stava svoltando da via dello Scoglio verso San Giovanni, quando ha urtato uno scooter che transitava in quel momento. Nessun ferito ma il traffico ne sta risentendo anche a causa dei lavori stradali alla rotonda del Boschetto. La polizia locale è sul posto per i rilievi e la viabilità. La circolazione viaria è, al momento, molto rallentata.