Carambola in passeggio Sant’Andrea: nove feriti e tre auto coinvolte, due della polizia

TRIESTE - Una carambola tra tre auto in passeggio Sant'Andrea si è verificata oggi nel primo pomeriggio. Sono stati in tutto nove i feriti, fortunatamente non gravi. Coinvolte anche due auto della Polizia in servizio alla divisione anticrimine di Padova. Le cause sono in corso di accertamento ma dalle prime testimonianze risulta che l'incidente si sia originato da una manovra di sorpasso. Sul posto gli operatori del 118, con tre ambulanze e una automedica, allertati dalla centrale Sores di Palmanova. Sette dei feriti sono stati trasportati all'ospedale in codice verde, due hanno rifiutato il trasferimento.