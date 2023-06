Incidente a Duino: auto capottata, un ferito a Cattinara in elisoccorso

DUINO - AURISINA: Perde il controllo dell'auto, che si capotta e finisce contro una pianta. E' successo stamattina sul raccordo autostradale 13 all'altezza dell'area di servizio di Duino in direzione Venezia. Apparentamente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Le cause sono al vaglio degli agenti della Polizia di Stato. Sul posto è intervenuto il 118 con l'elisoccorso, allertato dalla sala operativa Sores, nonché i vigili del fuoco. L'uomo è stato portato in elicottero all'ospedale di Cattinara in codice giallo, stabile e cosciente.