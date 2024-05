Incidente in viale D'Annunzio, scooterista in ospedale

TRIESTE - La conducente di un ciclomotore è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasta ferita, in maniera non grave, in un incidente avvenuto all'incrocio tra viale D'Annunzio e via Rigutti. Il sinistro, nel quale è rimasta coinvolta anche una autovettura, è avvenuto nella mattinata di oggi 4 maggio. Sul posto i sanitari del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.