Donna investita da un'autobotte a Monfalcone, le sue condizioni restano gravissime

Le condizioni della donna di origini brasiliane investita da un'autobotte in via Primo Maggio a Monfalcone nel pomeriggio di ieri 20 gennaio rimangono molto critiche. La situazione era apparsa subito gravissima agli operatori del 118 intervenuti sul posto (assieme alla polizia stradale) e che successivamente l'hanno trasportata all'ospedale di Cattinara a Trieste. Come riportato da Il Piccolo del capoluogo bisiaco, alcune testimonianze avrebbero riferito il fatto che il conducente del mezzo non si sarebbe accorto della donna la quale è stata sottoposta ad un intervento chirurgico molto invasivo.