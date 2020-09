Incidente in via Rossetti: scooterista ferito

Intorno alle 13:30 di oggi, 20 settembre, in via Rossetti, all'altezza del civico 13, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scooter. L'auto stava parcheggiando e, terminata la manovra, ha aperto la portiera. In quel momento si è avvicinato lo scooterista che, preso alla sprovvista, si è spaventato, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Sul posto ambulanza, automedica e Polizia Locale.

