Tragedia con sei morti in autostrada, il furgone era diretto in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE - Era diretto in Friuli Venezia Giulia per alcuni incontri incentrati sul tema della disabilità il furgone della cooperativa Centro 21 con a bordo sette persone che, poco prima delle 16 di oggi 7 ottobre si è schiantato in autostrada nella zona di San Donà di Piave. Il bilancio dell'incidente è tragico, con sei morti e un ferito grave. Coinvolti nell'incidente cinque ragazzi maggiorenni, un educatore e un volontario. Il furgone, donato dal Lions Club di Riccione qualche tempo fa, era diretto proprio in Friuli Venezia Giulia perché impegnati nella condivisione di progetti a tutela di persone disabili. Tra i morti anche l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi.

Il terribile sinistro è avvenuto nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 all’altezza del casello di San Donà di Piave tra l’entrata e l’uscita dello svincolo in direzione Trieste. Il furgone ha tamponato violentemente un autoarticolato in lento movimento. Al momento del sinistro erano infatti segnalati rallentamenti – anche attraverso i pannelli a messaggio variabile – a causa del traffico intenso tra Meolo – Roncade e il bivio A4/A28 (Nodo di Portogruaro). L’incidente è avvenuto lungo la corsia centrale. E’ stato chiuso il tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste.