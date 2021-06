Brutto incidente a San Giacomo, coinvolti un bus e uno scooter: due feriti

È successo all'incrocio tra via San Giacomo in Monte e via del Rivo. Sul posto Polizia locale e 118

/ Via San Giacomo in Monte

Un brutto incidente ha coinvolto oggi uno scooter e la linea 10 della Trieste Trasporti: è successo a San Giacomo, all'incrocio tra via San Giacomo in Monte e via del Rivo intorno alle 17 di oggi, sabato 12 giugno. L'impatto è stato piuttosto forte, sfondato il parabrezza dell'autobus. Il motociclista e la sua passeggera sono sono stati portati a Cattinara dagli operatori sanitari, intervenuti con l'ambulanza. Lui, 45enne, ha riportato un trauma cranico e contusioni, la donna ferite più lievi ma nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni. Ancora non è nota la dinamica dell'incidente. Sul posto il 118 e la Polizia Locale.