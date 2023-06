Brutto incidente nella notte, gravi traumi alle gambe per coppia di centauri

TRIESTE - Schianto nella notte in via Capitolina, nella zona del colle di San Giusto. Ad avere la peggio una coppia di motociclisti che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale del Comune di Trieste, si è schiantata contro i paletti che delimitano la carreggiata, riportando seri traumi agli arti inferiori. La coppia, lui di 22 anni, lei di 46, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 intervenuti sul posto con due ambulanze e un'automedica. Il conducente del mezzo a due ruote ha riportato la frattura di entrambi i femori; la passeggera ne ha rotto "solo" uno. Sul posto anche i vigili del fuoco.