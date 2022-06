Brutto schianto a Sant'Antonio in Bosco, in due a Cattinara

Una giovane di 37 anni e un uomo di 88 sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasti vittime di un brutto incidente. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 9 di oggi 28 giugno lungo la strada provinciale 11, all'altezza della località Sant'Antonio in Bosco. L'incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha provocato diversi traumi ai due conducenti. Ad avere la peggio, da una prima ricostruzione, l'anziano che ha riportato la frattura della clavicola. Nessuno dei due conducenti è in condizioni gravi. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare i soccorsi ai malcapitati e a trasportarli in ospedale.