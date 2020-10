Albero si abbatte su una macchina in Carso, conducente a Cattinara

E' finita in pronto soccorso la conducente di una Opel che questa mattina verso le 8, dopo aver accompagnato la propria figlia a scuola ed in procinto di recarsi al lavoro, ha visto un albero abbattersi sul cofano della sua macchina. L'incidente è avvenuto nei pressi di Borgo Grotta Gigante, sulla strada provinciale 1 e sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale. Fortunatamente, l’albero non era di dimensioni enormi e, come da prime testimonianze, si è frantumato all’impatto sfondando completamente il fanale e danneggiando il cofano, il paraurti e la parte anteriore della macchina. La conducente non sarebbe in gravi condizioni.

