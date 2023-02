Settantenne perde il controllo dell’auto e finisce contro bidoni e auto in sosta

Perde il controllo dell'auto e finisce la sua corsa contro i bidoni delle immondizie e un'auto in sosta, è successo poco dopo le 12:30 di oggi, mercoledì otto febbraio, a Sistiana. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Aurisina, un settantenne di Monfalcone ha perso il controllo della propria Nissan Qashqai, finendo contro i bidoni e un'auto in sosta lungo la SR14. Il conducente è rimasto illeso e nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente. Sul posto anche la Radiomobile di Aurisina per viabilità e supporto ai colleghi della Stazione di Aurisina