Tragedia sfiorata a Sistiana: 21enne esce di strada e finisce in spiaggia

Un'auto con una ragazza alla guida esce di strada e finisce sulla spiaggetta di Sistiana. È successo stanotte poco dopo la mezzanotte quando per cause in corso di accertamento da parte del Radiomobile di Aurisina una 21enne triestina ha perso il controllo della sua Fiat Bravo ed è finita sulla piccola spiaggia a Sistiana Mare. La ragazza, nonostante l'impatto, è rimasta incolume, solo danni all'auto. Per i rilievi dell'incidente sul posto la pattuglia del Radiomobile di Aurisina.