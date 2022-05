Incidente vicino alla stazione: ferito un ciclista

Un incidente ha avuto luogo oggi intorno alle 14 nell'intersezione tra piazza Libertà e via Pauliana. Nell'impatto sono stati coinvolti un'auto una Dacia Spring, guidata da L.S., un uomo dell'86, e una bicicletta, condotta da un uomo di 31 anni, con iniziali C.C., rimasto leggermente ferito. la Dacia stava scendendo da via Pauliana, sulla destra è sopraggiunta la bicicletta. Ancora non è chiaro chi dei due non ha rispettato il rosso, le dinamiche sono al vaglio della Polizia locale. Lo schianto non è stato troppo violento. La direttrice di viale Miramare verso Barcola ha subito dei rallentamenti e per quaranta minuti circa è stato istituito il senso unico alternato. Sul posto la Polizia locale per i rilievi, il 118 e la Polizia di Stato.