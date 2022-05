Incidente vicino alla stazione: chiuso viale Miramare in direzione Barcola

Un incidente ha avuto luogo oggi intorno alle 14 nell'intersezione tra piazza Libertà e via Pauliana. Nell'impatto sarebbero coinvolti un'auto e uno scooter. Traffico rallentato e viale Miramare chiuso in direzione Barcola, sul posto la Polizia locale per i rilievi. Notizia in aggiornamento.