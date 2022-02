Incidente in Costiera: ferite due donne, una è incinta

Incidente stradale verso le 13 in Strada Costiera all’intersezione con la strada che porta in Località Aurisina Santa Croce. Coinvolte due auto. A seguito dell'impatto, due donne, di cui una in dolce attesa, sono state trasportate all’ospedale per accertamenti dal personale sanitario del 118.

Intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area. Polizia Locale sul posto per i rilievi.