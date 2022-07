Tamponamento in strada del Friuli, giovane motociclista in ospedale

Un motociclista triestino è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dopo aver tamponato una Peugeot 308. L'uomo, un ragazzo sulla ventina, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto verso le 19 di oggi 17 luglio all'incrocio tra via Aquileia e strada del Friuli, a Trieste. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Basovizza, intervenuti sul posto. Dopo il tamponamento il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. Secondo prime indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita. La viabilità è stata regolata dai militari dell'Arma.