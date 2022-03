Schianto tra auto e moto in strada del Friuli: due feriti

Incidente stradale questa mattina intorno alle 7 di oggi, 26 marzo, in strada del Friuli. Coinvolti un'auto e una moto. Nell'impatto, ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote che è stato trasportato a Cattinara in codice giallo. Ferita anche la donna al volante, fortunatamente in maniera lieve. Sul posto due ambulanze, Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi.