Incidente tra due auto in Strada di Fiume: un ferito a Cattinara

Un incidente si è verificato intorno alle 15:00 in Strada di Fiume, altezza Cattinara. Per cause in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate, ad avere la peggio il conducente di una Fiesta trasportato a Cattinara per accertamenti dal personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e l'area.