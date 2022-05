Incidente in strada di Fiume: scooterista 70enne all’ospedale

Uno schianto tra un'auto e uno scooter guidato da un anziano è avvenuto oggi in mattinata nell'incrocio tra strada di Fiume e via del Veltro. Coinvolta una Fiat Cubo con a bordo un uomo di 56 anni con iniziali P.W., e uno scooter Kymco People, condotto da un uomo di 70 anni (M.S.), ferito ma non in pericolo di vita. Dinamiche ancora al vaglio della Polizia locale ma pare che la Fiat stesse salendo la via del Veltro e abbia mancato la precedenza a chi stava percorrendo strada di Fiume. Tuttavia sembra che il 70enne fosse in fase di sorpasso su incrocio, quindi una possibile doppia violazione. Danni lievi, il traffico ne ha risentito per mezzora. Sul posto la Polizia locale e il 118.