Incidente in strada Nuova per Opicina: auto perde il controllo e va a sbattere contro un albero

Questo pomeriggio, verso le 14.30, i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina sono intervenuti per un incidente stradale sulla Strada Nuova per Opicina, all'altezza delle Beatitudini. Per cause da accertare, una donna alla guida di un autoveicolo è andata a sbattere contro un albero. L'automobilista è stata presa in cura dai sanitari del 118 in condizioni non gravi. I Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area dell’incidente.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi di competenza.