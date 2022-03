Brutto schianto in strada Nuova per Opicina: perde il controllo del furgone e finisce all’ospedale

Un brutto incidente si è verificato oggi alle 13 in strada Nuova per Opicina, direzione centro: un uomo alla guida di un furgone ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato su una delle colonnine a bordo strada. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118, al momento non sono note le sue condizioni di salute. Il furgone, appartenente a una ditta con sede nel Goriziano, ha subito danni importanti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e i Vigili del fuoco. Notizia in aggiornamento.