Terribile schianto in strada per Basovizza, motociclista di 57 anni perde la vita

Intorno alle 13 di oggi 30 luglio un motociclista triestino di 57 anni è morto a causa di un incidente avvenuto su strada per Basovizza e che ha coinvolto anche un altro centauro e un mezzo della Trieste Trasporti. Sul luogo del terribile schianto sono giunte le autovetture della Polizia Locale, i sanitari del 118 e la squadra dei Vigili del fuoco di Opicina, assieme ai tecnici della TT. Secondo le prime indiscrezioni, la vittima sarebbe proprio un vigile del fuoco.

La moto guidata dalla persona deceduta procedeva in direzione Basovizza e, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro l'autobus della linea 51 che scendeva verso Trieste. Il conducente della Trieste Trasporti è rimasto ferito nell'incidente ed è stato portato sotto shock all'ospedale di Cattinara.