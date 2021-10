Incidente sul raccordo autostradale: traffico bloccato

A causa di un incidente tra gli svincoli di Sistiana e Prosecco, si registra traffico temporaneamente bloccato sul raccordo 13 “Raccordo autostradale A/4-Trieste” all’altezza di Sgonico, in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute tre squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.