Terribile incidente in moto a Talmassons: morti due triestini

Tragica morte in moto per due persone residenti a Trieste, un uomo di 50 anni e una donna di 38: i due sono deceduti a Talmassons, in provincia di Udine, nella tarda mattinata di oggi, domenica 11 dicembre. E' accaduto sulla strada regionale Napoleonica, all'altezza dell'incrocio con via Pozzecco. Stendo alle prime ricostruzioni il conducente della moto, una Harley Davidson, avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un'auto guidata da una 54enne, proveniente dal senso opposto. I due centauri sono stati sbalzati al suolo dopo l'impatto e le ferite riportate sono risultate purtroppo fatali. Sul posto l'elicottero del 118, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Non sono ancora note le generalità delle vittime. Notizia in aggiornamento.