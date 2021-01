Incidente tra due scooter: via Marconi chiusa per un'ora

Incidente intorno alle 17:30 di oggi, 13 gennaio, in via Fabio Severo all'intersezione con vicolo del Castagneto. A scontrarsi sono stati due scooter Kimko condotti da un ragazzo di 18 anni e da un uomo di 58. Sul posto la Polizia Locale e i sanitari del 118.

La dinamica

Il 18enne stava salendo via Fabio Severo quando, arrivato in prossimità dell'intersezione con vicolo del Castagneto, ha deciso di svoltare nonostante avesse davanti un'autovettura ferma. Al momento della svolta è quindi arrivato l'altro Kimko, che stava invece scendendo da via Fabio Severo. A seguito dello scontro sono rimasti feriti lievemente il 58enne e la passeggera. Via Marconi è stata chiusa per circa un'oretta.