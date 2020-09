Schianto frontale a Malchina con tasso alcolemico alle stelle

Mezzanotte "col botto", uno schianto frontale in cui uno dei guidatori aveva un tasso alcolemico molto alto. È successo in centro a Malchina nel comune di Duino Aurisina, dove per cause in corso di accertamento una Alfa Romeo 147 si è scontrata frontalmente con una Skoda Fabia. Dalle lamiere contorte per fortuna gli occupanti di entrambi i veicoli sono scesi incolumi. Uno di loro, un isontino di 28 anni, si è subito scusato per non aver visto in tempo la Fabia. La sua voce tuttavia ai Carabinieri del Radiomobile è subito apparsa alterata e la parlata incerta, ma non solo per l'emozione o lo shock. Sottoposto all'alcoltest, i suoi valori sono risultati oltre 5 volte il limite consentito. Per lui è scattato l'immediato ritiro della patente e il sequestro del veicolo per la confisca. Il test del conducente della Fabia è risultato negativo.

