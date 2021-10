Scontro tra auto e bus in zona università: anziana di 86 anni a Cattinara

E' successo verso le 13 all'incrocio tra via Fabio Severo e via Cologna. Sul posto il 118 e la Polizia Locale

La conducente 86enne di una Nissan Micra grigia è stata portata non in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasta vittima di un incidente con un autobus. La vettura si è scontrata con un mezzo della Trieste Trasporti all'altezza dell'incrocio tra via Fabio Severo e via Cologna, poco prima dell'ateneo giuliano. L'anziana ha riportato un trauma toracico ed è stata trasportata in codice verde all'ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia Locale per i rilievi.