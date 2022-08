Incidente in zona ospedale maggiore: scooterista all’ospedale

Un incidente all?incrocio tra via Parini e via Foscolo ha coinvolto un?auto e uno scooter. È successo nella giornata di oggi, lunedì 15 agosto. Ad avere la peggio la persona in sella allo scooter che, cosciente, è stata stabilizzata sul posto e portata all?ospedale di Cattinara dal 118. La via è al momento chiusa. Sul posto le forze dell?ordine per la viabilità.