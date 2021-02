Furgone va a sbattere contro un bus: vetro in frantumi, nessun ferito

Incidente questa mattina verso le 9 in via Battisti angolo via Polonio. Un furgone di una ditta che stava effettuando una manovra è andato a sbattere contro un autobus di linea della Trieste Trasporti che stava transitando in direzione di largo Giardino. A causa dell'impatto, il mezzo del trasporto pubblico ha visto il vetro dell'entrata posteriore andare in frantumi. Fortunatamente, a bordo non si sono registrati feriti tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti il personale della TT e una gazzella dei carabinieri per i rilievi.