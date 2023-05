Auto contro un albero in via Brigata Casale: sul posto il 118

TRIESTE - Un'auto finisce contro un albero in via Brigata Casale: è successo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 22 maggio in prossimità dell'incrocio con via del Castelliere. Coinvolta una Fiat Uno, alla guida un uomo di 58 anni, che non ha riportato ferite gravi. L'uomo stava salendo la via Brigata Casale in salita e poco prima dell'incrocio, per cause in via di definizione, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un albero, procurando danni abbastanza ingenti al veicolo. Sul posto il 118 che ha soccorso il conducente. La Polizia locale si è occupata della viabilità e dei rilievi. Qualche disagio alla circolazione viaria.