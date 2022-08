Tamponamento a catena in zona viale XX Settembre: scooterista all'ospedale

Un tamponamento a catena si è verificato alle 16:10 di oggi, lunedì 1 agosto, in via Brunner, poco prima del semaforo in viale XX Settembre. Tre i veicoli coinvolti, una Fiat 500 condotta da da una ventenne con iniziali V.L., uno Scooter Sym guidato da una donna (F.A., del 1969) e una Daihatsu con un uomo alla guida (A.S. del 1986). Prima del semaforo la 500 ha tamponato lo scooter, che a sua volta è finito sulla Daihatsu. La conducente dello scooter è in osservazione a Cattinara e le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. I mezzi hanno riportato danni lievi e il traffico è rimasto congestionato per circa mezz'ora. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e i sanitari del 118.