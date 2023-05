Schianto con auto capottata in via Flavia: un ferito

TRIESTE - Un incidente con capottamento si è verificato in via Flavia, all'altezza della rotonda con via Caboto, in prossimità dell'Obi. E' accaduto intorno alle 12:30 di oggi, giovedì 18 maggio. Coinvolta un'Audi A3, alla guida una donna di 79 anni, rimasta illesa, e una Panda con alla guida un ragazzo di 22 anni, ora in osservazione a Cattinara ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo una prima ricostruzione, da confermare in seguito ai rilievi della polizia locale, l'Audi, proveniente da via dei Gravisi in direzione Muggia, avrebbe mancato la precedenza in rotatoria alla Panda che, da strada della Rosandra, stava già impegnando la rotatoria in direzione Muggia. In seguito all'urto tra le due ruote, la Panda ha ruotato di 180 gradi ed è finita sul tettuccio. Danni ingenti per entrambe le vetture. Il traffico ha subito rallentamenti in direzione Muggia. Sul posto il 118 e la polizia locale.