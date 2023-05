Auto capottata in via Flavia: traffico in tilt

TRIESTE - Un'incidente con capottamento si è verificato in via Flavia, all'altezza della rotonda con via Caboto, in prossimità dell'Obi. E' accaduto intorno alle 12:30 di oggi, giovedì 18 maggio. Il traffico sta subendo forti rallentamenti in direzione Muggia. Sul posto il 118 e la polizia locale. Notizia in aggiornamento.