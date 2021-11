Incidente in via Caboto: ferito giovane motociclista

Un incidente si è verificato intorno alle 16:40 in via Caboto. Coinvolti un'auto e una moto. Una Honda Jazz ha colpito una moto cross condotta da un giovane, A.M.,. Quest'ultimo è stato trasportato a Cattinara ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul posto Polizia Locale che ha chiuso il tratto di strada per il tempo necessario per liberare la carreggiata.