Tragedia sfiorata in via Caboto: 29enne si schianta con l’auto e finisce a Cattinara

TRIESTE - Perde il controllo dell’auto e si schianta violentemente contro una ringhiera: è successo a una donna di 29 anni in via Caboto, nella notte tra il 30 e il 31 maggio, intorno all’una. Forse per le cattive condizioni dell’asfalto dopo il maltempo, l’auto è uscita di strada impattando con violenza contro la ringhiera dello stabilimento Europavimenti. La donna, soccorsa dal 118, non è in pericolo di vita e non è in gravi condizioni ma ha riportato fratture agli arti inferiori e traumi in diverse parti del corpo, anche alla colonna vertebrale. Completamente distrutta la vettura, oltre alle ringhiere, e per estrarre la vittima dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La donna è stata portata a Cattinara dal 118.