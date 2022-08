Brutto tamponamento in centro, disavventura per turista tedesca

TRIESTE - Disavventura a Trieste per una giovane turista tedesca. Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15, una trentenne alla guida di una Hyundai Tucson con targa tedesca è stata violentemente tamponata da una Fiat Punto targata Udine. Ad avere la peggio nell'impatto è stata la macchina guidata da un giovane tra i 20 e i 30 anni, che ha riportato seri danni alla parte anteriore del veicolo. Grande spavento invece per la turista. Nessuna persona è rimasta ferita. Lievi disagi al traffico. Sul luogo del sinistro, per i rilievi di rito effettuati dopo aver spostato le macchine da via Carducci, una pattuglia della Polizia Locale.