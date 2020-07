Brutto incidente in via Carducci: grave scooterista

Un brutto incidente ieri sera intorno alle 22 in via Carducci ha coinvolto un mezzo a due ruote e un pedone. Questa volta, ad avere la peggio è stato il centauro, di nazionalità libanese, che avrebbe riportato un serio trauma cranico, mentre il pedone non avrebbe subito traumi rilevanti. Lo scooterista è stato intubato sul posto dal personale sanitario del 118 e si trova ora in prognosi riservata all'ospedale di Cattinara. Intervenuta l'automedica con due ambulanze, una in codice rosso e una in codice giallo. Sul posto anche la Polizia Locale.

