Incidente stradale ieri sera, poco dopo le 20, in Via Ciamician. Per cause da accertare un’automobile si è rovesciata su un fianco ma la persona al suo interno, fortunatamente, è riuscita ad uscire autonomamente ed è stata poi presa in cura dai sanitari del 118.



Gallery

Sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste che hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area dell’incidente.Sul posto i Vigili urbani per i rilievi di competenza.