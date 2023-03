Grave incidente in via Commerciale: donna di 40 anni si schianta in moto contro un palo

Finisce contro un palo percorrendo in moto via Commerciale e il violento schianto le provoca traumi molto seri. E' successo all'altezza del civico 132 nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 marzo, a una donna sulla quarantina, che purtroppo ha riportato un grave trauma cranico, un trauma toracico ed è finita in arresto cardiaco. Il personale del 118 è giunto sul posto con ambulanza e automedica e ha iniziato le manovre di rianimazione. Il cuore ha ripreso a battere e la donna è stata intubata e trasportata in condizioni gravissime all'ospedale di Cattinara. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio della polizia locale, sul posto per rilievi e viabilità. La strada è chiusa al traffico.